Пакетные договоренности с «Газпромом» о транзите газа через Украину не включают прямые поставки голубого топлива из РФ

По словам Оржеля, если действительно потенциально поставки и будут осуществляться, то только на базе европейского хаба, исключая политические цены.

Достигнутые с российским «Газпромом» договоренности относительно транзита газа через территорию Украины после 2019 года исключают прямые поставки голубого топлива из России.

Об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, по результатам договоренностей, достигнутых 20 декабря в Минске между представителями Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации.

«Прямые поставки мы исключили из договоренностей. Вы увидите в протоколе. Если действительно они потенциально и будут осуществляться, то только на базе европейского хаба. Но в рамках пакетных договоренностей, которые мы достигли, прямых поставок нет», - сказал он.

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По словам Оржеля, там написан только принцип, по которому такие поставки могут осуществляться.

«Для нас это также очень важно, что там нет политической цены, и там действительно есть европейский хаб. Без плюса, без минуса, несмотря на то, что там есть рынок», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре президент России Владимир Путин допустил прекращение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года и заявил о готовности снизить цену на газ для Украины на 20-25%, при условии прямых поставок от «Газпрома».

На это исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что предложенная Россией цена российского газа для Украины на 20-25% ниже не является скидкой, поскольку «Газпром» при прямых поставкам не платит за его транспортировку.

Сегодня, 21 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Новый контракт предусматривает гарантированные минимальные объемы транзита голубого топлива в 2020 году на уровне 65 млрд куб. м. газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Подписание контракта на транзит газа между Украиной и Россией должно состояться до 1 января 2020 года.