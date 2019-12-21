Подписание контракта на транзит газа между Украиной и Россией должно состояться до первого января - Оржель
Подписание контракта на транзит газа между Украиной и Россией должно состояться до 1 января 2020 года.
Об этом заявил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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«Стороны приветствуют те потенциальные договоренности, которые должны быть реализованы на уровне компаний, на политическом уровне есть определенное видение, которое зафиксировано в протоколе. Теперь очень важно поработать, очень важно реализовать это на практических юридических документах, и мы должны это все успеть до первого января», - сказал Оржель.
Как сообщал УНИАН, 20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.