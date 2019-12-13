"Нафтогаз" предлагает украинцам зафиксировать цену на газ на отопительный сезон

В компании отметили, что до 24 декабря бытовые клиенты должны избрать, по какой цене будут платить по газ.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" предлагает своим клиентам зафиксировать цену на газ на первые четыре месяца 2020 года, которая на 12% ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, говорится в сообщении компании.

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"Правительство определило, что есть угроза стремительного роста цен на природный газ, если Россия прекратит его транзит по территории Украины. Поэтому НАК "Нафтогаз Украины" предложил воспользоваться распространенным рыночным инструментом - застраховать потребителей от риска сильного подорожания газа и зафиксировать квартальную цену для населения на первые 4 месяца 2020 года.

Отмечается, что гарантированная квартальная цена составит 6,765 гривни (с НДС, без учета стоимости транспортировки и распределения газа) и действовать с 1 января до 1 мая 2020 года. Это на 12% ниже, чем в прошлом отопительном сезоне.

В компании подчеркивают, что если кто-то не захочет покупать газ по квартальной цене, то его потребление можно оплачивать ежемесячной цене. Она будет меняться каждый месяц и будет формироваться на уровне с ценами для промышленности. На январь ежемесячная цена газа будет равна квартальной цене - 6,765 гривни (с НДС, без учета стоимости транспортировки и распределения газа).

"О своем желании платить по ежемесячной цене вам необходимо сообщить нам до 24 декабря 2019 года", - отметили в компании, пояснив, что это можно сделать через личный кабинет на сайте компании или посетив ближайший Центр обслуживания клиентов с паспортом.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения на уровне 8 тысяч гривень за 1 тысячу кубометров, что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.