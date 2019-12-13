"Нафтогаз" начал бурение сверхглубокой скважины на Харьковщине

Ожидается, что стартовый дебит скважины составит около 100 тыс. куб. м в сутки с последующим ростом.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" начала бурение скважины 888 на Шебелинском газоконденсатном месторождении в Харьковской области.

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Согласно сообщению компании, скважина 888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов. Ожидается, что ее стартовый дебит составит около 100 тысяч кубометров в сутки с последующим ростом. При условии успешного завершения бурения в июне следующего года, поисково-разведочная скважина может подтвердить наличие залежей газа, способных обеспечить прирост балансовых запасов до 1,5 миллиарда кубометров газа.

Отмечается, что проект реализуется в рамках контракта на предоставление комплексных технических услуг с компанией Schlumberger, которая является одним из мировых лидеров в сфере нефтегазовых сервисов.

В рамках контракта компания Schlumberger будет предоставлять долотные сервисы, услуги по буровым растворам, проводить геофизические исследования, а также осуществлять спуск обсадных колонн, делать цементаж и гидроразрыв пласта. Использование интегрированного комплекса услуг направлено на минимизацию аварийных рисков и повышение производительности скважины.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.