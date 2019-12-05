"Нафтогаз" сообщил "Газпрому", куда жаловаться на "дорогой" транзит газа

По словам Витренко, Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, поэтому тариф никак не может считаться завышенным.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко порекомендовал "Газпрому" (РФ) обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транспортировку газа через украинскую газотранспортную систему.

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Об этом написал в Facebook исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, комментируя заявления российской стороны о неприемлемости предложения нашей страны по продлению транзита газа и высоких тарифах на транспортировку.

"Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал он.

По его словам, Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа согласно европейскому тарифному кодексу (NC TAR). По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы.

"Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - отметил Витренко.

По мнению Витренко, транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон: украинской, российской и европейской.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 декабря, президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми выдвинутые Украиной условия транзита российского газа в Европу.

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, заявил, что предложенные Украиной тарифы на транспортировку газа в Европу с 2020 года являются очень высокими и что они значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.