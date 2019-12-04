Путин заявил, что Болгария «сознательно» затягивает реализацию «Турецкого потока» в обход Украины

По его словам, руководство Болгарии, после того, как София сорвала «Южный поток», много раз обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать «Турецкий поток».

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Болгария «сознательно» затягивает реализацию сухопутной части «Турецкого потока» в обход Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной с президентом Республики Сербия Александром Вучичем пресс-конференции.

«То, что мы видим, несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально, ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Хочу сказать об этом прямо и публично», - подчеркнул Путин.

По его словам, руководство Болгарии, после того, как София сорвала «Южный поток», много раз обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать «Турецкий поток».

«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят, не болгары, а болгарское руководство, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы», - заявил Путин.

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Справка УНИАН. «Турецкий поток» - газопровод протяженностью около 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины.

Контракт между государственным оператором «Булгартрансгаз» и консорциумом Arkad из Саудовской Аравии предполагает прокладку трубопровода протяженностью 474 км от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией. Планируется, что он, в качестве ответвления от газопровода «Турецкий поток», будет поставлять газ в Сербию, Венгрию и Австрию в обход Украины.