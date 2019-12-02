У Кабмина есть политическое решение о смене глав "Нафтогаза" и "Укрэнерго" - Оржель

По словам министра, из кандидатур, которые есть, на конкурсы предложены только квалифицированные кадры.

Правительство приняло политическое решение о смене руководства всех стратегических государственных предприятий и перезагрузке их наблюдательных советов.

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Об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя информацию об увольнении главы НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов для всех стратегических компаний. То есть, это вопрос не одной компании или каких-то отношений между министром или руководителем компании. Такое решение касается перезагрузки наблюдательных советов и руководителей стратегических предприятий", - сказал Оржель.

По словам министра, у правительства по каждому из предприятий есть определенные позиции, на которых основывается решение.

"По каждому из этих предприятий есть определенные позиции. Исходя из их эффективности, эффективности использования средств, а также информации о злоупотреблении со стороны руководителей, в том числе из СМИ", - отметил он.

Оржель заявил, что из предложенных кандидатур на конкурсы предложены только квалифицированные кадры.

"Это решение позволяет тому же человеку принимать участие в конкурсе. Исходя из тех предложений, которые есть, - я уверяю, что атомная отрасль будет абсолютно стабильной. Нами на время исполнения обязанностей предлагаются люди, которые являются абсолютными профессионалами, которые пользуются максимальным авторитетом. Никаких людей со стороны не планируется. Безопасность атомных блоков - это приоритет министерства", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Юрия Недашковского с должности президента государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

По информации премьер-министра Алексея Гончарука, инициатором увольнения был министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

28 ноября работники НАЭК "Энергоатом" вышли под стены профильного министерства с требованием прекратить издевательства над атомной отраслью, прекратить разворот энергетического вектора в сторону РФ и восстановить в должности президента НАЭК "Энергоатом" Недашковского.