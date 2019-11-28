Стало известно, за что уволили президента "Энергоатома" Недашковского

Недашковского уволили из-за неэффективного менеджмента и подозрения в хищении госсредств.

Президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский был уволен из-за невыполнения финансовых планов, подозрения в хищении государственных средств и неэффективного менеджмента.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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Среди главных причин называются:

- неэффективный менеджмент;

- подозрение в хищении государственных средств;

- факты бесхозяйственности при проведении закупок;

- факты несоблюдения графиков проведения капитальных и текущих ремонтов энергоблоков АЭС;

- постоянное невыполнение финансовых планов, связанное с необоснованным увеличением себестоимости (особенно административных расходов, по отдельным составляющим в несколько раз);

- значительное увеличение расходов на обслуживание кредитов (на 33% больше плана), невыполнение условий кредитных договоров с ЕБРР и Евроатомом (70% всех долгосрочных обязательств), увеличение валютных рисков.

Также в пресс-службе подчеркнули, что увольнение Недашковского не повлияет на работу атомных электростанций Украины, которые продолжат работать в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Юрия Недашковского с должности президента государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных электростанций Украины.