Сколько газа в украинских хранилищах: новые данные

По состоянию на 23 ноября украинские газовые хранилища заполнены на 68%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (2 ноября) сократились на 1,5% - до 21,2 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По состоянию на 23 ноября запасы газа в ПХГ составляют 21,2 миллиарда кубометров, что на 30% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (16,6 миллиарда кубометров).

В частности, по данным компании, 23 ноября из хранилищ было отобрано 67,12 миллиона кубометров газа.

Отмечается, что украинские газовые хранилища заполнены на 68%.

Как сообщал УНИАН, Украина 2 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор "голубого" топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Запасы в подземных хранилищах составили 21,76 миллиарда кубометров, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 миллиардов кубометров газа.