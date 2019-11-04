Украина прекратила закачку газа в хранилища и начала его отбор

По данным "Укртрансгаза", к началу сезона отбора удалось накопить 21,8 миллиарда кубометров газа.

Государственная компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" 2 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и перешла в режим работы, который предполагает отбор "голубого" топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

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Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

Согласно данным госкомпании, 2 ноября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа. В частности, 2 ноября было отобрано 19,4 миллиона кубометров газа при закачке 0 миллионов кубометров.

Запасы в подземных хранилищах составили 21,76 миллиарда кубометров, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, запасы газа в 21 миллиард кубометров являются рекордными для Украины за последние 10 лет.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 миллиардов кубометров газа.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".