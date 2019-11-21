Польша строит установку для осушки газа из-за "Газпрома"

Польша готовится к ситуации, как в 2016 году, когда россияне пустили воду в газ, сделав его непригодным.

Польша завершает построение первой в стране установки для осушки газа на фоне опасений, что россияне могут умышленно испортить качество голубого топлива.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По словам президента Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Петра Возняка, Польша готова к возможным препятствиям с поставками газа из России. В эфире телеканала TVP Info Возняк заверил, что в связи с этим в польских хранилищах накоплено соответствующие запасы природного газа.

Он также сообщил, что в Польше завершается построение установки для осушки газа.

"Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда россияне пустили воду в газ, сделав его непригодным. У нас в Польше еще не было такой установки, ближайшая такая установка для осушки газа - в Германии", - сказал Возняк.

Он добавил, что эту инвестицию должны завершить в середине декабря.

Глава PGNiG напомнил, что 1 января 2020 года завершается договор на транзит газа между Украиной и Россией, что означает прекращение транспортировки голубого топлива через территорию Украины. Затем в мае заканчивается договор на транзит Польшей по газопроводу "Ямал-Европа".

Возняк также заверил, что уже в новом году компания PGNiG имеет много заказов на принятие сжиженного природного газа.

Напомним, на днях Польша объявила о намерении расторгнуть Ямальский контракт с "Газпромом".