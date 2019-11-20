"Газпром" увеличил транзит газа через Украину почти до максимума

В компании «Оператор ГТС Украины» отметили, что «Газпром» сокращает необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения транзита через Украину, чтобы потом продать его по более высоким ценам.

Российский "Газпром" в последние недели увеличил транзит газа через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров в сутки, сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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«В последние недели «Газпром» увеличил транзит через Украину практически до максимума - 294 млн куб. м. Можно сделать вывод, что «Газпром» прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам». – написал он, добавив, что цены, несомненно, будут выше, если «Газпром» прекратит транзит.

Макогон также отметил, что после предложения «Газпрома» продлить транзитный контракт на год создается впечатление, что российский монополист не планирует продолжать транзит через Украину после 1 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с 2017 годом – до 86,774 млрд куб. м.

В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 млрд кубометров.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 года на 1 год.