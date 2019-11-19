Как Германия "борется" с российским "Северным потоком"

Немецкий Бундестаг со второй попытки имплементировал в свое национальное законодательство Газовую директиву Европейского Союза, которая является частью Третьего энергопакета ЕС. Принята она была в апреле 2019 года из-за скандала вокруг российского проекта «Северный поток-2», против которого выступают Польша и Украина. Для нашей страны этот обходной трубопровод означает не только миллиардные убытки, но и потерю статуса транзитного государства. Резко критикуют газопровод и США, усматривая в нем риски энергобезопаности Европы.

Совет ЕС в Газовой директиве распространил европейские нормы на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Главный принцип - транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая добывает и продает топливо. Кроме того, газопровод должен быть доступен для третьих компаний, тарифы на транспортировку газа должны быть установлены регулятором страны-получателя газа. Проще говоря, компания-оператор «Северного потока-2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% пропускной мощности трубопровода должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Но есть и исключения из правил. Их могут получить проекты, введенные в строй до 23 мая 2019 года. Новые газопроводы такой возможности не имеют.

Все страны ЕС должны имплементировать эти правила в национальное законодательство. В данном случае, речь идет о Германии, которая и будет получать газ на своей территории из «Северного потока-2», прокладываемого по дну Балтийского моря из России.

Как известно, ФРГ изначально лоббировала этот проект, так как в результате именно она станет крупнейшим газовым хабом в Европе. Поэтому и пыталась имплементировать Директиву с «небольшими» поправками, которые позволили бы «Газпрому» манипулировать законодательством ЕС. По утверждению представителей оппозиции в немецком парламенте, не все удалось «протянуть», но некая «корректировка» все же внесена в документ.

Между тем, как пишет DW, Министерство экономики и энергетики ФРГ утверждает, что такого не произошло. В опубликованном на сайте министерства заявлении указывается, что правительство рекомендовало имплементировать закон «один к одному». Предложенное фракциями коалиции изменение «ничего не меняет», «речь идет всего лишь об одной редакционной правке».

В заявлении на сайте ведомства цитируется министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, который говорит о том, что правила газового рынка ЕС, в том числе разъединение активов, распространяется теперь на газопроводы, проходящие через территориальные воды стран-членов ЕС.

То есть, Директива будет применяться к участку «Северного потока-2» непосредственно у берегов Германии (это примерно 22 километра). Именно для этой зоны трубы, скорее всего, и будет найден компромисс. Да и «Газпром» уже не раз на свой манер реализовывал анбандлинг, практически без потерь «разъединяя» свои активы.

Хотя, время эта процедура займет, что может сорвать график реализации проекта. Он, правда, и так не выполняется. Изначально «Северный поток-2» планировалось запустить до конца 2019 года, теперь срок перенесен на начало 2020 года.

В целом, пока не понятно, какую именно «правку» внес немецкий парламент в Директиву, сможет ли благодаря ей «Северный поток-2» попасть под исключения из правил. Последнее слово будет за немецким регулятором – Федеральным агентством по сетям. Если оно пойдет на исключение «Северного потока-2» из принципов Директивы, то тогда этот вопрос будет рассматриваться Советом ЕС. Кроме того, решение Бундестага должен одобрить Бундесрат - представительство федеральных земель ФРГ. Так что у противников внесенной правки в Директиву еще есть время побороться с российским лоббизмом.

В то же время, украинское правительство в лице премьера Алексея Гончарука сразу же поприветствовало решение Бундестага.

«Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы Евросоюза 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия», - написал Гончарук в Twitter.

Интрига заключается в том, что приветствует решение Бундестага и Россия. Она считает, что все проблемы вокруг «Северного потока-2» сняты. Так на чей же стороне правда?

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отмечает, что изначально лоббисты российского проекта «Северный поток-2» пытались прописать адаптацию Директивы к немецкому законодательству так, чтобы «Газпром» получил идеальную ситуацию для своих манипуляций, а «Северный поток-2» не попал под действия Третьего энергопакета ЕС. Но после того, как наше правительство, представители целого ряда публичных организаций, Еврокомиссия высказали свою глубокую озабоченность в отношении российского проекта, немецкое правительство заняло позицию здравого смысла, и наиболее лоббистские моменты были убраны.

«Именно этим и была вызвана реакция премьер-министра Гончарука с поздравлениями Бундестагу. То есть, мы могли в результате получить очень плохой вариант, а получили – не худший. Самые негативные моменты в итоговом документе были аннулированы», - подчеркнул эксперт.

По его словам, в итоговом решении Бундестага - нормальная версия адаптации энергетической Директивы. Все сделано достаточно корректно. Но это не значит, что у «Газпрома» нет возможности манипулировать, она по-прежнему есть.

«Более того, есть ощущение, что россияне обязательно воспользуются этой возможностью. В данном деле велика роль немецкого регулятора, который либо перекроет окно для откровенных манипуляций с европейским законодательством со стороны «Газпрома», либо, как это, к сожалению, бывало раньше, займет позицию мягкого попустительства. Но все принятые решения никак не влияют на сроки запуска «Северного потока-2». Хотя есть другие факторы, которые на это влияют: будет ли подана апелляция на решение Датского энергетического агентства выдать разрешение на строительство в ее территориальных водах российского газопровода, что может иметь экологические последствия, будут ли санкции со стороны США, о которых не раз заявлялось. Если это произойдет, то процесс строительства и эксплуатации трубопровода будет заблокирован», - сказал Харченко.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский считает, что немецкий парламент принял решение, которое и должен был принять. Это - имплементация изменений в энергодирективу. Они же и предусматривают исключения.

«Так что Гончарук поздравил Бундестаг с тем, что он работает. Сама директива была принята в мае, сейчас страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить директиву в национальном законодательстве. Там есть исключения. Пока только видим молчание оператора и юристов», - отметил Землянский.

Все точки над «і» относительно имплементации Германией Газовой директивы ЕС будут расставлены еще до конца года. Свои заключения сделает немецкий регулятор и тогда станет понятно, на чьей стороне Берлин.

Нана Черная