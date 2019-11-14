Россия компенсировала Украине 4 миллиона евро за некачественную нефть

В компании отметили, что сумма компенсации неокончательная.

С мая по ноябрь 2019 года Украина получила 4,1 миллиона евро компенсации от российской «Транснефть» за транзит по трубопроводу «Дружба» нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Об этом информирует пресс-служба "Укртранснафты" в Facebook.

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В компании отметили, что сумма компенсации неокончательная: пока россияне продолжают резервировать мощности «Укртранснафты».

«Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца», – пояснили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба". Однако уже 17 мая компания временно приостановила транзит российской нефти в Европейский Союз в связи с необходимостью европейской стороны провести подготовительную работу, связанную с приемом "грязной" российской нефти в свои резервуары.

21 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба". По состоянию на конец июля "Укртранснафта" получила 2,3 миллиона евро компенсации.