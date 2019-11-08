Разделение «Нафтогаза». Решение в интересах Украины

Верховная Рада приняла закон об отделении газотранспортной системы (ГТС) от госхолдинга «Нафтогаз Украины». Тем самым, наша страна сделала важный шаг к выполнению своих международных обязательств - переходу на европейские правила и интеграции в рынок Евросоюза.

«Украина шла к этому более четырех лет. За это время план проведения анбандлинга был изменен трижды. Только сейчас правительству и парламенту удалось принять решение на основе долговременных интересов Украины, а не политической конъюнктуры», - сказал после принятия закона глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он также заявил, что у нашей страны появилась возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент в трехсторонних переговорах с «Газпромом». По его словам, это также дает основания убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита газа через украинскую ГТС, которая становится частью общеевропейской энергосистемы.

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Напомним, Украина предлагает России заключить долговременный контракт на транзит газа на основе европейских правил, что, в первую очередь, должно убрать из уравнения возможности для политического давления со стороны Кремля. Однако представители путинской России публично заявляли, мол, не против заключения договора по европейским правилам, но Украина-де сама не выполняет эти правила, так как не может завершить разделение «Нафтогаза». Это означает, что и контракт заключать нужно по-старому, а лучше - вместе с прощением Киевом многомиллиардного долга по решению Стокгольмского суда и вовсе продлить текущий контракт.

Теперь Украина доказала, что может справиться с заданием разделения НАК. Остались лишь технические детали: имплементировать в украинское газовое законодательство европейские нормы, а также завершить анбандлинг в установленный срок.

Подспорье на сложных переговорах

В рамках договоренностей с международными партнерами. Украина обязалась отделить деятельность по транспортировке газа от деятельности по его добыче и продаже.

То есть, одна компания больше не будет одновременно и добывать газ, и владеть системой по его доставке потребителю. Ведь у такой компании появляется возможность злоупотреблять своим положением и, например, ограничивать доступ других добывающих предприятий к потребителям.

По такому принципу ранее были разделены облгазы, облэнерго, а теперь пришла очередь и «Нафтогаза».

Согласно принятому закону, с 1 января 2020 года газотранспортная система будет полноценно выведена из-под управления «Нафтогаза» и передана в управление Министерства финансов. При этом, до конца текущего года ГТС будет управлять дочка «Нафтогаза» - «Оператор газотранспортной системы Украины».

Такая сложная модель была выбрана из-за того, что контракты на поставку и транзит газа между российским «Газпромом» и «Нафтогазом», которые обжалуются в международных арбитражах, были заключены до конца 2019 года.

Полноценное же отделение газопровода до нового года привело бы к проигрышу нашей страны в международных судах, о чем предупреждали в «Нафтогазе».

По словам эксперта в сфере энергетики Геннадия Рябцева, разделение «Нафтогаза» является обязательством Украины перед международными партнерами и будет способствовать созданию в Украине конкурентного рынка: «Украина, присоединившись к ряду международных договоров, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, взяла на себя обязательства, которые заключаются в том, что в стране должны быть созданы конкурентные энергетические рынки, в том числе, и конкурентный рынок природного газа. Для того, чтобы создать конкурентный рынок природного газа, необходимо разделить все вертикально-интегрированные компании, выделив из них составляющие, которые функционируют на тех участках рынка, где создать конкуренцию невозможно, то есть отделить природные монополии».

Эксперт убежден, что выделение ГТС усиливает позиции Украины на международных переговорах по транзиту газа.

«Выделение этого оператора важно в свете возможного подписания договора о транзите через нашу территорию российского газа. Если мы хотим подписать этот договор по европейским правилам, то его необходимо подписывать с нашей стороны с независимым, квалифицированным и сертифицированным оператором», - сказал он.

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Рябцев отметил, что Украине еще предстоит получить подтверждение соответствия выбранной модели отделения ГТС европейским нормам. После этого Россия уже не сможет утверждать, что наша страна не выполняет европейские правила.

«После того, как новый оператор ГТС будет сертифицирован, я думаю, что россияне это также признают. Они неоднократно заявляли о том, что, если хотите подписать соглашение по европейским правилам, сертифицируйте оператора ГТС по тем же европейским правилам», - отметил он.

Эксперт в энергетической сфере Сергей Дяченко отмечает, что принятый парламентом закон соответствует европейским правилам: «Механизм отделения, который прописан в этом законе, соответствует европейскому законодательству. Если все будет сделано юридически корректно, то почему не признать?».

Под контролем государства

Принятый на прошлой неделе народными депутатами закон запрещает продавать национальную газотранспортную систему частным компаниям. Однако, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, к этому вопросу придется возвращаться в будущем. В качестве примера он привел газопроводы, которые Россия строит в обход Украины, и к которым привлекает европейские компании в качестве партнеров, что обеспечивает поддержку таких проектов.

«К сожалению, депутаты не сохранили в законе возможность привлекать к управлению ГТС западных партнеров. К этому вопросу придется возвращаться позже. Но критические для завершения анбандлинга изменения парламент принял», - отметил он.

В свою очередь, Рябцев отмечет, что возможность привлечения европейских партнеров к управлению украинской ГТС все же остается: «Продать ГТС нельзя. Возможно совместное управление или создание некого консорциума. Об этом свидетельствует форма собственности оператора: общество с ограниченной ответственностью».

Вместе с тем, такой сценарий эксперт считает маловероятным. По крайней мере, пока. «Привлечение партнера в управление ГТС возможно. Единственно, что перспективы такого привлечения призрачные. Я не вижу, что кто-то захочет брать участие в проекте, прибыльность которого сомнительна. Потому что РФ пока не гарантирует объемы транзита, и вряд ли такие гарантии предоставит», - отметил Рябцев.

Еще один фактор, влияющий на возможность привлечения европейских партнеров для управления ГТС, - «привлекательность» Украины с точки зрения инвестиций.

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«Украина является проблемной в экономическом плане страной. Этого никто не скрывает. Ведь военные действия, отсутствие защиты прав собственности, независимых судов, и все остальные проблемы, которые связаны с существующими в стране рисками, отпугивают системных инвесторов от любых проектов, тем более, таких больших, как управление ГТС», - добавил эксперт.

Очередной раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-ЕС-Россия о транзите газа состоится в конце ноября. Украина существенно усилила свои позиции, сделав уверенный шаг к имплементации европейского законодательства. Это существенно сокращает возможности для маневра российского «Газпрома».

Остается надеется, что наши переговорщики совместно с представителями ЕС дожмут Россию, ведь транзит газа ежегодно приносит Украине около трех миллиардов долларов валютной выручки, гарантирует стабильное энергоснабжение Евросоюза, а также играет немаловажную роль в сдерживании агрессивной «империи Путина».

Игорь Орел