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ГТС Украины после отделения должна остаться в госсобственности - премьер

11:24, 30 октября 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Газотранспортная система Украины (ГТС) должна остаться в государственной собственности после завершения процесса ее отделения от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинга - УНИАН).

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Об этом во время брифинга, посвященного началу отопительного сезона, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Газотранспортная система - это очень ценный актив, который должен остаться в государственной собственности и под его контролем. Это означает, что никакие слухи или манипуляции на тему ее возможной приватизации или отчуждения не соответствуют действительности", - сказал он.

Также премьер подчеркнул, что Кабмин ожидает принятия на этой неделе во втором чтении и в целом правительственного законопроекта по анбандлингу.

"Мы ожидаем, что на этой неделе парламент окончательно примет этот законопроект. Это соответствует интересам Украины", - сказал он.

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Теги: #Нафтогаз ГТС#реорганизация ГТС#ГТС Украины