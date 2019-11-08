Подорожание газа уничтожит отечественную химическую отрасль - директор "Днепроазота"

Публичное обращение оставить действующие тарифы уже направлено правительству, президенту и парламенту.

Отечественный бизнес выступил с требованием не допустить необоснованного роста стоимости транспортировки природного газа, передает "5 канал".

Публичное обращение оставить действующие тарифы уже направлено в правительства, президента и парламента.

"Поднятие цен приведет к тому, что по итогам года эта сумма составит для нас дополнительные 480 миллионов гривень. Такое неразумное решение однозначно приведет к тому, что в целом поставит под сомнение существование химической отрасли в Украине", - заявил Андрей Пустовойт, коммерческий директор ПАО "Днепразот".

Тем временем производители доказывают: украинский химический бизнес уже сегодня покупает газ по мировым ценам. Поэтому очередное его подорожание сделает производство нерентабельным и спровоцирует остановку десятков отечественных предприятий.

"Удобрения наши и без того неконкурентные. Поэтому после подорожания газа мы просто остановим заводы. И примерно две тысячи работников отрасли будут вынуждены пополнить ряды безработных", - добавил Алексей Голубов, глава Союза химиков Украины.

Поддержала требования химиков и украинская Федерация работодателей. В обращении к власти ее участники указали на негативные последствия такого решения для всех украинцев:

"Дополнительные расходы украинских потребителей газа составят около 36 миллиардов гривень и, что очень важно, 18 миллиардов - это расходы, которые понесет сегодня население", - подытожил Руслан Ильичев, гендиректор ФРУ.