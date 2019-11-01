Украина будет требовать от РФ долгосрочного договора на транзит газа – премьер

Принятый закон об анбандлинге лишь усиливает позиции нашей страны в этом процессе.

Украина на переговорах с Россией по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года будет требовать заключения долгосрочного договора с гарантиями транзита в количестве, достаточном для обслуживания отечественной газотранспортной системы.

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Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Когда мы с ними достигнем договоренности по поводу подписания – будет видно. Но мы сейчас придерживаемся украинских интересов, это означает, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему», - сказал он.

При этом премьер отметил, что сейчас нельзя точно сказать, когда договор будет подписан, однако вчерашнее принятие закона, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), усиливает позиции нашей страны.

«Мы делаем все, чтобы соглашение было подписано в максимально короткие сроки. Благодарим вас, уважаемые депутаты, вчера вы проголосовали важный закон об анбандлинге «Нафтогаза». Это приближает нас к этой цели. У нас регулятор будет работать по европейским правилам, это дает нам возможность апеллировать к нашим европейским партнерам, союзникам и выступать с совместной позицией на переговорах», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.

Переговоры были сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Российский монополист «Газпром» в ходе переговоров 19 сентября впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.