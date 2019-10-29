Коболев рассказал, что Россия предлагает Европе ради строительства "Северного потока-2"

Украина может проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом".

В понедельник, 28 октября, во время трехсторонних переговоров по транзиту газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства "Северного потока-2".

Об этом сообщил руководитель "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на странице в Facebook.

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"Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала. Но, как мне сообщили источники из Еврокомиссии, среди аргументов "Газпрома" был один интересный тезис: "Наш проект (то есть "СП2"), не только сугубо коммерческий, но и вполне проевропейский, поскольку в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами". Именно поэтому очень важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1: сохраненные окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - наш весомый аргумент против "СП2". Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом". Даже на уровне деклараций. Очень надеюсь, нас услышат", - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не достигли конструктивных договоренностей.

Еврокомиссар отметил, что он выдвинул сторонам предложения относительно объема транзита газа и тарифов на его транспортировку, но российская сторона не поддержала его.