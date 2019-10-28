Украина сможет подписать новый транзитный договор с Россией после 17 декабря – министр энергетики

По его словам, Украина хочет интенсифицировать технические переговоры между сторонами и следующую встречу предложила провести после 11 ноября.

Украина сможет подписать новый транзитный договор с Россией после 17 декабря, когда будут полноценно имплементированы нормы европейского законодательства в украинское, а также завершен процесс отделения газотранспортной системы от «Нафтогаза».

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Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о транзите газа после 2019 года.

«Потенциально мы еще не можем подписать эти договоры, мы должны быть готовы. Согласно нашей дорожной карте, эти возможности появятся после 17 декабря», - сказал Оржель.

Он добавил, что Украина хочет интенсифицировать технические переговоры между сторонами и следующую встречу предложила провести после 11 ноября.

«Я думаю, что мы с одной стороны интенсифицируем технические переговоры о тарифах, объемах, ведь чем больше объем, тем меньше тариф. Мы также интенсифицируем трехсторонние взаимодействия и в ближайшее время выйдем с четким предложением», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.

Переговоры были сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Российский монополист «Газпром» в ходе переговоров 19 сентября впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.