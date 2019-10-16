Гончарук рассказал об отопительном сезоне и пообещал решить проблему в Смеле до конца недели

По словам премьер-министра, если в течение трех дней подряд среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов - должно включаться отопление.

Решение о начале отопительного сезона в отдельном населенном пункте должно приниматься местными властями, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

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«Есть базовое правило – если в течение трех дней подряд среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов, то отопление должно включаться. В каждом конкретном случае решение о включение отопления принимается на местах, местными органами», - сказал премьер.

«Поэтому может быть такое, что где-то отопление включили, а где-то нет, потому что где-то температура выше, а где-то - ниже. Может где-то может быть лаг в день-два из-за того, что органам для принятия решения необходимо какое-то незначительное время», - добавил он.

Также, по словам Гончарука, проблема с запуском отопления в городе Смела Черкасской области будет полностью снята до конца недели.

«Действительно, в этом году Смела снова была одним из наиболее проблемных населенных пунктов, с точки зрения запуска отопления. Решение мы нашли, я думаю, что до конца этой недели проблема будет полностью снята. Не думаю, что есть основания переживать по поводу того, начнется ли отопительный сезон вовремя. Критической ситуации там точно уже нет», - сказал он.

По словам премьера, из-за долгов, устаревших коммуникаций, коррупции и прочего запуском отопления приходится заниматься вручную.

Как сообщал УНИАН, вчера 15 октября Гончарук в своем видеоблоге заявил, что отопительный сезон 2019/2020 годов начнется без проблем во всех городах страны, кроме Смелы и Нового Роздола.

В ноябре 2018 года в городе Смела (Черкасская обл.) при отсутствии теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" была приостановлена работа школ и детских садов, больницы работали в ограниченном режиме. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Полиция открыла уголовное производство по факту срыва отопительного сезона в Смеле в 2018 году.