Газовые переговоры между Украиной, ЕС и Россией состоятся 19 сентября

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что прогресс в переговорах даст сильный позитивный сигнал рынку.

Переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года запланированы на 19 сентября.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних переговоров по газу. Я убежден, что прогресс даст сильный позитивный сигнал рынку, а также потребителям в преддверии зимнего сезона", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября стало известно, что новый министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзита российского газа через территорию нашей страны.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.