В "Нафтогазе" отреагировали на решение Европейского суда по газопроводу OPAL

В компании отметили, что решение суда ЕС об отмене расширенного доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL стало приятным сюрпризом для Украины.

Решение Европейского суда об отмене расширенного доступа российского "Газпрома" к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы, стало для Украины приятным сюрпризом и может означать изменение отношения Европы к российскому монополисту.

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Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Решение Европейского суда о неправомерности снятия ограничений на использование газопровода OPAL, который является продолжением "Северного Потока", стало приятным сюрпризом", - написал он.

По его словам, суд прямо указывает на то, что не был соблюден принцип "энергетической солидарности", когда предоставлялся расширенный доступ к газопроводу.

"Надеюсь, что все это является признаком постепенного изменения отношения Европы к "Газпрому" и использования Россией газа в качестве инструмента политического влияния", - отметил Витренко.

По мнению топ-менеджера, тестом для этого станут трехсторонние переговоры на следующей неделе, а также рассмотрение Еврокомиссией жалобы "Нафтогаза" относительно злоупотреблений монопольным положением со стороны "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, Европейский суд общей юрисдикции отменил расширенный доступ российского "Газпрома" к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы, что может заставить его больше использовать газопроводы в Украине и может усилить позицию Украины на газовых переговорах с РФ.

В мае 2018 года Европейский суд отклонил иски НАК "Нафтогаз Украины" и польской нефтегазовой компании PGNiG, в которых компании обжаловали решение Еврокомиссии о предоставлении российскому газовому монополисту компании "Газпром" расширенного доступа к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзита российского газа через территорию нашей страны назначены на 19 сентября.