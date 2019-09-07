Глава Бундестага раскритиковал политику ФРГ за "Северный поток - 2"

Вольфганг Шойбле заявил, что может понять обеспокоенность восточных соседей Германии из-за строительство газопровода "Северный поток-2".

Глава Бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) раскритиковал немецкую политику из-за газопровода "Северный поток-2" и заявил, что может понять обеспокоенность восточных соседей Германии.

"Переступать через мнения наших восточных соседей не относится к лучшим аспектам немецкой политики, это во многом разрушило доверие", - написал Шойбле в статье, опубликованной в газете Die Welt в субботу, 7 сентября.

В то же время он так же предупредил оппонентов "Северного потока-2". "С общеевропейской точки зрения общий саботаж проекта также не является разумным решением", - отметил Шойбле.

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Газопровод "Северный поток-2", строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с "Северным потоком". Планировалось, что работы будут завершены в 2019 году, но строительство газопровода может задержаться на восемь месяцев из-за проблем с получением необходимых разрешений от Дании. Против его строительства активно выступают Украина, США, Польша и страны Балтии.

Критики газопровода есть и в Германии, однако федеральное правительство в основном поддерживает реализацию проекта, отмечая, что он является частной инициативой. При этом официальный Берлин подчеркивает важность того, чтобы Украина и в дальнейшем осуществляла транзит российского газа в Европу.