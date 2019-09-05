Нацполиция проводит обыски в главном офисе "Укрэнерго"

Компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи.

Сотрудники Национальной полиции проводят обыски в центральном офисе Оператора объединенной энергосистемы Украины – компании "Укрэнерго".

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Об этом УНИАН сообщили в компании.

В компании готовят подробную информацию о происходящем в офисе "Укрэнерго".

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.