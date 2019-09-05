Нацполиция проводит обыски в главном офисе "Укрэнерго"
13:20, 05 сентября 2019Энергетика
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Компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи.
Иллюстрация / REUTERS
Сотрудники Национальной полиции проводят обыски в центральном офисе Оператора объединенной энергосистемы Украины – компании "Укрэнерго".
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Об этом УНИАН сообщили в компании.
В компании готовят подробную информацию о происходящем в офисе "Укрэнерго".
Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.
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