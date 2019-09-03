Энергоатом и Westinghouse продолжат работать над внедрением передовых технологий топлива для реакторов ВВЭР

Сотрудничество с Westinghouse занимает определяющее место в деятельности Энергоатома, ведь она касается практически всех главных направлений работы компании.

Компания Westinghouse Electric привлечет свой опыт технологий и производства топлива для реакторов типа ВВЭР, а НАЭК "Энергоатом" будет оказывать поддержку по регуляторным и эксплуатационным аспектам потенциальных будущих поставок топлива производства Westinghouse для украинских реакторов ВВЭР-440.

Об этом говорится в совместном заявлении Westinghouse и Энергоатома, подписанном президентом Энергоатома Юрием Недашковским и президентом, главным исполнительным директором Westinghouse Electric Патриком Фрегменом. Подписание Заявления состоялось 2 сентября в Киеве вместе с подписанием между Энергоатомом и Westinghouse Electric Sweden AB Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в ядерно-энергетической отрасли.

В заявлении подчеркивается, что Меморандум о взаимопонимании подтверждает и расширяет общие намерения компании Westinghouse и Энергоатома по дальнейшей диверсификации поставок в Украину ядерного топлива. "Энергоатом и компания Westinghouse продолжат совместно работать над разработкой и внедрением передовых технологий топлива ВВЭР, которые сегодня успешно демонстрируют высокий уровень безопасности и отличные эксплуатационные характеристики", - отмечается в тексте Заявления.

Комментируя подписанные документы, президент Энергоатома Юрий Недашковский отметил, что они являются подтверждением дальнейшего расширения и углубления сотрудничества двух компаний. "Это свидетельство того, что Westinghouse понимает наши потребности, а мы знаем о его возможностях. Сотрудничество с Westinghouse занимает определяющее место в деятельности Компании, поскольку оно касается практически всех основных направлений работы Энергоатома. Среди этих направлений главным является диверсификация источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины и уже к концу 2019 года мы ожидаем, что топливо Westinghouse на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС будет переведено в режим промышленной эксплуатации. В прошлом году впервые в истории энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо производства Westinghouse, в этом году в ходе планового ремонта топливом Westinghouse будет полностью загружен энергоблок №5 ЗАЭС. Компания Westinghouse является стратегическим партнером Энергоатома по проекту достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, проекту "Энергетический мост "Украина-ЕС", программе повышения надежности и эффективности энергоблоков украинских АЭС и многими другими. Все эти проекты направлены на укрепление энергетической безопасности Украины и повышение конкурентоспособности украинской экономики", - подчеркнул глава Энергоатома.

Он отдельно отметил вклад Westinghouse в проект "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз". "Энергомост выгоден для Украины и ЕС не только с технико-экономической точки зрения, но имеет и большое политическое значение, ведь он способен предотвратить углубление зависимости стран Балтии от российской электроэнергии. В июле 2019 года Минэнергоугля провело конкурс по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства по проекту "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз", победителем конкурса стало ООО "Юкрейн Пауэр Бридж Компани Лимитед", представляющее консорциум, созданный для реализации данного проекта. Кроме европейских компаний в этот консорциум вошел и Westinghouse. Именно благодаря топливу Westinghouse и выполнению ряда мероприятий по повышению эффективности энергоблоков украинских АЭС, их мощность может быть увеличена до 105-110%. Благодаря этому и другим мерам, направленным на более полное использование мощности отечественных АЭС, будет полностью компенсировано исключение из энергосистемы Украины второго энергоблока ХАЭС", - подчеркнул президент Энергоатома.

Что касается участия Westinghouse в достройке ХАЭС, то, по мнению Юрия Недашковского, одним из перспективных направлений сотрудничества в рамках данного проекта может стать использование на третьем и четвертом блоках станции автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) производства Westinghouse. "Первый раунд переговоров по применению АСУ ТП Westinghouse при достройке энергоблоков ХАЭС уже проведен", - добавил глава Энергоатома.

Поздравляя с назначением нового президента Westinghouse Electric Патрика Фрегмена в киевском офисе Энергоатома, Юрий Недашковский выразил уверенность в углублении взаимовыгодного сотрудничества между Энергоатомом и компанией Westinghouse. "Для нас очень важно, что один из своих первых зарубежных визитов в качестве руководителя Westinghouse Electric господин Фрегмен совершил именно в Украину - это еще одно свидетельство очень тесных отношений между Westinghouse и Энергоатомом. Плодотворное взаимодействие Энергоатома и Westinghouse продолжается уже много лет и сегодня мы даем нашему сотрудничеству новый толчок", - подчеркнул Юрий Недашковский.

В ответном слове Патрик Фрегмен отметил, что Украина и Энергоатом находятся в авангарде диверсификации источников ядерного топлива с целью обеспечения энергетической безопасности. "Westinghouse готов и дальше работать с Энергоатомом не только в направлении диверсификации поставок ядерного топлива, но и заинтересован во взаимодействии по как можно большему количеству проектов. Уверен, мы сможем сделать намного больше, чем уже сделали. Хотел бы провести аналогию между нашим сотрудничеством и процессом строительства. В последние годы мы заложили прочный фундамент, о чем свидетельствуют наши сегодняшние достижения, опираясь на этот фундамент мы будем строить дальше, ради успеха Энергоатома и Украины", - отметил президент Westinghouse Electric.

Меморандум о взаимопонимании между Энергоатомом и Westinghouse в ядерно-энергетической отрасли, подписанный президентом Энергоатома Юрием Недашковским и вице-президентом и управляющим директором Westinghouse Electric Sweden AB Азизом Дагом, в частности, предусматривает разработку до конца 2019 технико-экономической оценки внедрения тепловыделяющих сборок (ТВС) для реакторной установки ВВЭР-440. Документом также предусмотрена разработка плана лицензирования топлива производства Westinghouse в Украине и оценка готовности процесса производства комплектующих ТВС, включая рассмотрение варианта разделения расходов в части фабрикациии комплектующих ТВС для ВВЭР-440 с привлечением мощностей ОП "Атомэнергомаш" НАЭК "Энергоатом".

В рамках выполнения Меморандума должен быть разработан проект документа "План внедрения ядерного топлива для АЭС с ВВЭР-440 Украины", определяющим основные этапы (мероприятия), конечные сроки выполнения с распределением ответственности сторон и которым будет определено предложение по формату и срокам внедрения топлива для АЭС Украина с ВВЭР-440 в промышленную эксплуатацию.