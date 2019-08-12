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Экономист спрогнозировал снижение цен на бензин в Украине

08:37, 12 августа 2019
Энергетика
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Эксперт прогнозирует снижение цен на бензин на уровне 3-5% / фото УНИАН

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Такой прогноз озвучил экономист Илья Несходовский, передает «Обозреватель». Среди факторов, влияющих на стоимость бензина в Украине, эксперт также назвал падение мировых цен на нефть.

На вопрос, как повлияет снижение курса доллара на стоимость бензина, эксперт отметил: "Повлияет, но это влияние имеет определенный лаг. Это не произойдет завтра-послезавтра. Обычно это две недели. Будут новые закупки".

"Я думаю, что будет снижение цены, вопрос в том, насколько. У нас есть введение дополнительного налога на дизельное топливо на 3,75%. Это отразится на рынках, но будет сглажено курсу доллара. Поэтому снижение цен на дизельное топливо будет минимальным. А на бензин будет около 3-5% снижения стоимости, но не более", – спрогнозировал экономист.

Также Несходовский отметил, что цена на бензин будет определяться мировыми ценами на нефть. Как пояснил эксперт, замедление темпов роста мировой экономики свидетельствует о том, что цены расти не будут.

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Теги: #Украина#бензин