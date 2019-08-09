Украина в этом году закупила нефтепродуктов на $3 миллиарда

Основными поставщиками нефтепродуктов в Украину являются Россия и Беларусь.

Украина в январе-июле 2019 года импортировала 4,69 миллиона тонн нефтепродуктов на 2,97 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 1,24 миллиарда долларов (41,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 1,07 миллиарда долларов (36%), из Литвы – 315 миллионов долларов (10,6%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 345 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году валютные расходы Украины на импорт нефтепродуктов выросли на 31% - до 5,5 миллиарда долларов.

В апреле правительство РФ ограничило ввоз продукции топливно-энергетического комплекса в Украину. С 1 июня текущего года уголь, нефть и нефтепродукты можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.