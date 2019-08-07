Импортный газ для Украины за месяц подешевел на 8 долларов

Средняя цена импортного газа в Украине в июле снизилась на 4,2% - до 188,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в июле 2019 года составила 188,51 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 4,2% меньше, чем в июне 2019 года.

Читайте такжеУкраина в этом году увеличила импорт газа почти на 40%

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 июля 2019 года, которая составляет 4811,78 грн, или 188,51 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года в Украине средняя цена импортного газа составляла 196,4 долл. за 1 тыс. куб. м.