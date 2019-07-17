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Импортный газ для Украины подешевел

11:34, 17 июля 2019
Энергетика
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В мае средняя цена импортного газа составляла 215,19 долл. / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2019 года, которая составляет 5160,5 грн, или 196,45 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года в Украине средняя цена импортного газа составляла 215,19 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Теги: #импорт газа#цена газа