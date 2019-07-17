Импортный газ для Украины подешевел

Средняя цена импортного газа в Украине в июне снизилась на 8,7% - до 196,4 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в июне 2019 года составила 196,45 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 8,7% меньше, чем в мае 2019 года.

Читайте такжеСколько будут платить за газ в разных регионах Украины: карта

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2019 года, которая составляет 5160,5 грн, или 196,45 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года в Украине средняя цена импортного газа составляла 215,19 долл. за 1 тыс. куб. м.