Перенесение сроков Нацплана по сокращению выбросов позволят балансировать энергосистему – Плачков

По мнению президента Всеукраинской энергетической ассамблеи, если не вносить изменения в Нацплан, то это негативно повлияет на работу ТЭС.

На сегодняшнем заседании Кабинета министров принято решение внести изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигательных установок. В частности, переносятся сроки реализации экологических мероприятий тепловыми электростанциями.

По мнению президента Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра энергетики Украины, Ивана Плачкова если не вносить изменения в Нацплан, то это негативно повлияет на работу тепловых электростанций Украины. В частности, уже в 2020 году Трипольская ТЭС будет вынуждена остановиться.

«Украина взяла на себя обязательства по подготовке и выполнению национального плана. Эти обязательства зафиксированы в международных соглашениях и зафиксированы в соглашении по ассоциации Украины и мало того, это зафиксировано Законом Украины. Учитывая то, что сегодня не видно путей реализации этого национального плана Кабмин принимает решение скорректировать обязательства, чтобы формально не нарушать их. У нас мало времени. Нам нужно будет в 2020 году останавливать тепловую генерацию, например, Трипольскую и сокращать выбросы», - сказал Плачков

По его словам, вывод блоков ТЭС негативно отразится на всей энергетической системе Украины.

«Если блоки будут остановлены, то это будет очень плохо, потому что без работы тепловых станций мы не сможем балансировать энергосистему, или мы будем покупать очень большое количество электроэнергии, но для этого нам надо интегрироваться в европейские энергосистемы. Это не простая ситуация, это большой вызов. Это надо всё в стратегию закладывать и корректировать её. Это большая работа Министерства с экспертами», - пояснил.

Как ранее отмечал народный депутат Украины Сергей Сажко, на данный момент в стране не определены источники финансирования реализации Национального плана сокращения выбросов в атмосферу. По его мнению, это может угрожать стране или остановками деятельности энергопредприятий, снижением производства электрической энергии и разбалансировкой всей энергосистемы, в Украине, или невыполнением международных обязательств