Минюст запустил онлайн-калькулятор «честной платежки» для расчета цены на тепло и воду

Теперь граждане смогут самостоятельно высчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду.

Министерство юстиции Украины запустило онлайн-калькулятор расчета «честной платежки», воспользовавшись которым, можно узнать, справедлива ли стоимость тепла и горячей воды в каждом из регионов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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«Теперь граждане смогут самостоятельно рассчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду. На сайте Правительственного портала и Министерства юстиции появился калькулятор расчета "честной платежки", воспользовавшись которым, можно узнать, справедлива ли стоимость тепла и горячей воды в каждом из регионов», - цитирует пресс-служба министра юстиции Павла Петренко.

По его словам, из-за непрозрачности формирования тарифов, бездарности чиновников и коррумпированности предприятий - поставщиков на местах, стоимость отопления в разных областях Украины кардинально отличается.

«И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Например, в Черновцах стоимость гигакаллории тепла составляет 1200 грн, тогда как в Чернигове, Ривном и Луганске - превышает 1700 грн. Поэтому 26 июня было принято постановление правительства об установлении предельных цен на тепло», - отметил Петренко.

Так, согласно постановлению, стоимость гигакаллории тепла в городах областного значения не должна превышать экономически обоснованного значения, которое составляет 1400 грн, стоимость горячей воды - 83 грн за кубометр в квартирах с сушилками для полотенец и 75 грн - без них.

«По подсчетам, в среднем стоимость отопления и горячей воды должна снизиться на 14%, а в отдельных городах-рекордсменах тарифы на отопление упадут на 40%», - цитирует пресс-служба слова министра.

Петренко также сообщил, что по поручению главы правительства до 15 июля Министерство юстиции обнародует полный перечень всех поставщиков коммунальных услуг с подробным описанием того, кто этими предприятиями руководит и кто является их реальными владельцами.

Как сообщал УНИАН, 19 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития и Министерству юстиции Украины вынести на следующее заседание правительства вопрос об экономически обоснованном ограничении цен на тепло и горячую воду в Украине со следующего отопительного сезона, что позволит снизить тарифы на 15-20%.

В апреле Кабинет министров Украины отмечал, что планируется на государственном уровне ввести мониторинг тарифов на тепловую энергию, которые утверждаются органами местного самоуправления, поскольку установленные на местах тарифы могут достигать несколько сотен гривен за 1 кв. м, что приводит к выплате субсидий в размере свыше 20 тыс. грн для одного домохозяйства.