Гройсман поручил установить граничные цены на тепло и горячую воду, что снизит тарифы на 15-20%

Гройсман отметил, что есть 6 месяцев для того, чтобы инвентаризировать систему производства тепла и транспортировки горячей воды.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития и Министерству юстиции Украины вынести на следующее заседание правительства вопрос об экономически обоснованном ограничении цен на тепло и горячую воду в Украине со следующего отопительного сезона, что может снизить тарифы на 15-20%.

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства сегодня.

Читайте такжеНачалось: трем крупным районам Киева отключили горячую воду

«Даю поручение Министерству регионального развития и Министерству юстиции, чтобы вынести на следующее заседание правительства вопрос об экономически обоснованном ограничении цен на тепло и горячую воду в Украине, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона», - сказал он.

Гройсман отметил, что есть 6 месяцев для того, чтобы инвентаризировать свою систему производства тепла и транспортировки горячей воды.

«Я ожидаю, что таким решением мы сможем достичь снижения цен на тепло в следующем отопительном сезоне, при равных условиях, на 15-20%», - добавил Гройсман.

Премьер поручил подготовить проект документа, провести обсуждение и вынести предложение на заседание правительства.