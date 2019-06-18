Протокол по развитию сотрудничества между ОП «Научно-технический центр» ГП «НАЭК «Энергоатом» и ИЯИ НАН Украины на 2019-2024 гг. был подписан 14 июня

Украина сможет продлевать ресурс атомных энергоблоков собственными силами более 60 лет. Это определено программой сотрудничества между НАЭК «Энергоатом» и Институтом ядерных исследований (ИЯИ) НАН Украины в сфере радиационного материаловедения на ближайшие пять лет. Соответствующий протокол по развитию сотрудничества между ОП «Научно-технический центр» ГП «НАЭК «Энергоатом» и ИЯИ НАН Украины на 2019-2024 гг. был подписан 14 июня при участии президента Компании Юрия Недашковского.

Одной из ключевых тем для углубления дальнейшего сотрудничества между НАЭК «Энергоатом» и Институтом ядерных исследований НАН Украины, который является ведущей научно-исследовательской организацией в области ядерной физики и радиационного материаловедения в Украине, стало проведение работ, связанных с исследованием материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 и анализом радиационного охрупчивания корпусных материалов. Поскольку на основе результатов таких работ было, в частности, обосновано продление ресурса корпусов энергоблоков №2,3,4 ЗАЭС. А также успешно завершены работы испытаний образцов-свидетелей для энергоблоков №2,6 ЗАЭС, №1,4 РАЭС и №2,3 ЮУАЭС.

Обобщенная программа контроля изменений свойств металла корпусов реакторов энергоблоков АЭС по образцам-свидетелями на период сверхпроектной эксплуатации позволит детально выписать подходы и разработать меры, необходимые для обеспечения непрерывным материаловедческим сопровождением эксплуатации всех корпусов реакторов на период сверхпроектной эксплуатации более 60 лет.

Фактически данный документ станет первым, в котором для каждого корпуса будет проанализировано состояние реализации программ образцов-свидетелей с последующим обобщением результатов анализа и выработки общей стратегии по обращению с образцами-свидетелями и надежного обоснования ресурса всех корпусов. На основе выполненного анализа будет документально показано, какие из корпусов охрупчиваются медленнее, а для каких необходимо применить дополнительные современные методические подходы или смягчающие меры технического характера для обеспечения их безопасной эксплуатации на период не менее 60 лет.

Следующим этапом развития сотрудничества будет создание и ввод в промышленную эксплуатацию материаловедческого канала в исследовательском реакторе ВВР-М. Это уникальный проект, который крайне необходим Компании для выполнения двух важных задач: реализации программы облучения образцов из материалов опорных элементов реактора ВВЭР-1000, проведение внутриреакторных испытаний детекторов прямого заряда (ДПЗ) и калориметрических гамма детекторов (КГД), изготовленных ОП «КБ «Атомприбор», выходящего в состав НАЭК «Энергоатом». В дальнейшем внутриреакторный канал будет необходим для валидации нейтронно-физических кодов при расчете энерговыделения в материалах внутрикорпусных устройств реакторов ВВЭР-1000 и периодической аттестации детекторов прямого заряда.

Планируется также расширение лабораторного комплекса, где уже размещен значительный объем современного оборудования ОП НТЦ (в частности, четыре новых манипулятора с повышенной грузоподъемностью для дистанционной работы в условиях «горячей» камеры), что позволит создать на базе ИЯИ НАНУ централизованную материаловедческую лабораторию для исследования, как облученных материалов, так и образцов в исходном состоянии.

На сегодняшний день в рамках сотрудничества специалисты ИЯИ НАН Украины выполняют программы модернизации контейнерных сборок с образцами свидетелями. Так, в течение 2016-2018 гг. Были разработаны программы модернизации однорядных контейнерных сборок для энергоблоков №3 ЮУАЭС и №2,4 ЗАЭС, а также начата реализация программ модернизации для энергоблоков №2,4 ЗАЭС. Реализация программы для энергоблока №1 ЮУАЭС продолжается. Кроме того, с 2015 г. выполняются работы по мониторингу радиационной нагрузки на корпус реактора для всех АЭС Украины. Согласно действующим нормативным документам мониторинг радиационной нагрузки на КС осуществляется непрерывно. Все перечисленные работы выполняются в установленные календарными планами сроки, а отчетная документация успешно проходит государственную экспертизу. Для НАЭК «Энергоатом» углубление сотрудничества и развитие радиационного материаловедения на базе «горячих» камер ИЯИ НАНУ является одним из приоритетов при продолжении эксплуатации энергоблоков АЭС.