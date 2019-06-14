Двух директоров предприятий подозревают в присвоении $14 миллионов "Укртрансгаза"

В течение 2012 года директорами двух компаний был заключен ряд договоров на закупку товаров и услуг за государственные средства в сумме почти 400 млн грн для нужд «Укртрансгаза», при этом товары поставлены не были.

Прокуратура Киевской области подозревает двух директоров предприятий в присвоении более 14 млн долл. госкомпании «Укртрансгаз» и ее дочерних предприятий, сообщила пресс-служба прокуратуры.

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«Прокуратура Киевской области совместно со следователями Главного управления Нацполиции в Киевской области при содействии в расследовании руководства "Нафтогаз Украины" сообщила о подозрении двум директорам компаний в присвоении средств «Укртрансгаза» и его дочерних предприятий в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, досудебным расследованием установлено, что в течение 2012 года директорами двух компаний был заключен ряд договоров на закупку товаров и услуг за государственные средства в сумме почти 400 млн грн для нужд «Укртрансгаза» и его дочерних предприятий.

«В дальнейшем с целью завладения государственными средствами ими составлены фиктивные документы о поставке товаров и услуг, чего в действительности не было. В частности, товары, которые должны поставляться иностранным обществом на территорию Украины, вообще не импортировались, внешнеэкономические договоры на их закупку не заключались», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время принимаются меры по розыску руководителей указанных предприятий для вручения им подозрений по ч.5 ст.191 УК Украины и решения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Кроме того, продолжаются следственные (розыскные) действия с целью проверки на причастность к совершению этого и других преступлений должностных лиц «Укртрансгаза» и его дочерних предприятий и объявления последим подозрений в совершении преступлений», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».