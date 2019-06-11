Энергоатом, ГНТЦ ЯРБ и Holtec International подписали соглашение о партнерстве, предусматривающее создание международного консорциума

Работа над проектом партнерства была начата еще в октябре прошлого года, и сейчас стороны согласовали все необходимые условия для его старта.

В понедельник 10 июня в штаб-квартире Holtec International ‒ г. Камден (штат Нью-Джерси, США) подписано Соглашение о партнерстве между НАЭК «Энергоатом», ГНТЦ ЯРБ и Holtec International. Документ подписали руководители компаний ‒ Юрий Недашковский, Игорь Шевченко и Крис Сингх.

Работа над проектом партнерства была начата еще в октябре прошлого года, и сейчас стороны согласовали все необходимые условия для его старта.

Подписанное трехстороннее соглашение предусматривает создание международного консорциума, целью которого является содействие деятельности по внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов (ММР) SMR-160. Достижение цели создания консорциума планируется осуществлять путем последовательного выполнения таких задач, как: анализ нормативной документации, используемой при разработке концептуального проекта энергоблока с реактором SMR-160; анализ концептуального проекта АЭС с энергоблоками SMR-160; подготовка исходных данных, необходимых для разработки ТЭО; оценка проекта SMR-160 на соответствие общим и техническим критериям в соответствии с методологией МАГАТЭ по оценке технологий ядерных реакторов NP-T-1.10 и подготовка документов для принятия решения на национальном уровне по внедрению реакторной технологии SMR-160 в Украине.

Напомним, в 2017 году глава Holtec International Крис Сингх обратился к Президенту Украины с предложением создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африке технологии малых модульных реакторов с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях. Технология ММР признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР имеют значительно более высокий уровень безопасности в сравнении с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет систем пассивной безопасности. Реакторы проекта SMR-160 также имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, строятся на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач. Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивается примерно в 1 трлн долл.

В 2018 году НАЭК «Энергоатом» и Holtec International подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине. В тексте Меморандума отмечается, что он имеет целью не только лицензирование в Украине технологии SMR-160 и дальнейшее строительство таких реакторов на АЭС Украины, но и частичную локализацию производства оборудования для SMR-160 на украинских предприятиях. Таким образом, говорится в документе, сотрудничество между Энергоатомом и Holtec International будет способствовать становлению Украины как ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов.