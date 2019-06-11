Швейцарская сеть AVIA открыла первую АЗС в Украине

До конца года компания планирует открыть в Украине 15 АЗС, три из них - в Киеве.

Швейцарская сеть AVIA, которая в Европе насчитывает около 3 тысяч автозаправочных комплексов, вышла на украинский рынок, открыв на столичной Кольцевой дороге первый автозаправочный комплекс.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на открытии АЗК сообщил президент польской энергокомпании UNIMOT Адам Сикорский.

Выход международной сети на рынок Украины состоялся согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве между Wexler Group и AVIA Association в лице польской компании UNIMOT.

Украина стала 15 страной присутствия бренда AVIA.

Всего компания планирует до конца года открыть в Украине 15 АЗС и три из них в Киеве.

Сеть AVIA состоит из 3150 станций в 14 странах. Заправки AVIA работают в Германии, Франции, Австрии, Нидерландах, Испании, Польше и других странах. Под этим брендом в Европе продаются масла и смазочные материалы, природный газ, LPG, мазут и электричество.