Польша подтвердила, что Россия возобновила поставки чистой нефти

Страна прекратила закачивать загрязненную органическими хлоридами нефть из РФ в апреле.

Польская компания PERN, национальный и региональный лидер нефтяной логистики, подтвердила, что в воскресенье утром 09 июня, российская сторона возобновила поставки чистой нефти через Беларусь в польскую систему передачи.

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По словам представительницы компании Катажины Красинской, предприятие внедрило механизм постоянного контроля качества поступающего сырья с восточного направления, сообщает “Польское радио”.

«Утром возобновлены поставки не загрязненной органическими хлоридами нефти до системы передачи PERN. Наша компания внедрила механизм постоянного контроля качества, так, чтобы в текущем режиме проверять сырье, что поступает из Беларуси», - подчеркнула представительница компании.

В апреле предприятие PERN заявило, что в польскую трубопроводную систему поставляется загрязненная нефть из России. По данным польской компании, уровень загрязнения мог привести к повреждению установок нефтепереработки. Поэтому было принято решение приостановить закачку этого сырья.