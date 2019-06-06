Апелляционный суд открыл путь к санации "Центрэнерго"

Апелляционный хозяйственный суд 5 июня принял рекомендованный ранее комитетом кредиторов "Центрэнерго" отказ от его заявления о пересмотре реестра кредиторов

Суд закрыл производство по его заявлению, направив дело в суд первой инстанции для рассмотрения решения комитета кредиторов о переходе в процедуру санации ПАО "Центрэнерго", передают dsnews со ссылкой на "Вести".

Учитывая данное решение, фактически устранены все препятствия для перехода к процедуре санации ПАО "Центрэнерго".

При этом, в состав конкурсных кредиторов в рамках процедуры банкротства с 1/3 голосов на основании решения Высшего хозяйственного суда Украины будет введён "ДТЭК Ровенькиантрацит", как правоприемник государственного холдинга "Ровенькиантрацит", активы которого, решением правительства Николая Азарова перешли под управление "ДТЭК" в 2011 году.