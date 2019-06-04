Эксперт рассказал, как возможная отставка главы "Газпрома" скажется на транзите газа через Украину

Даже если Алексей Миллер будет уволен или напишет заявление, ожидать смены взаимоотношений с "Нафтогазом" не стоит.

Даже если глава "Газпрома" Алексей Миллер сегодня уйдет в отставку, нормализации отношений между Украиной и Россией в газовой сфере ожидать не приходится.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Напомним, российские СМИ сообщили, что Миллер о решении покинуть пост заявит во время встречи с директорами дочерних структур, которая должна состояться в Санкт-Петербурге. Также обсуждается имя возможного преемника - новым главой Газпрома называют действующего CEO Газпромнефти Александра Дюкова.

"Слухи об уходе Миллера в отставку появлялись неоднократно на протяжении нескольких последних лет. Но эта информация не подтверждалась. Но даже в случае его ухода ожидать смены взаимоотношений с Нафтогазом – наивно. Совершенно очевидно, что такие базовые вещи определяются не на уровне главы Газпрома, а высшего политического руководства Российской Федерации. Поэтому маловероятно, что что-то изменится, там позиция очень жесткая, она не менялась и меняться не собирается", - считает Марунич.

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"Если сравнивать ставки транзита при полной загрузке трубопроводов, то к сожалению, в Северном потоке-1, они ниже, чем через украинскую, словацкую, чешскую или другую ГТС. И в этой ситуации важен результат, сколько в итоге заплатят за газ. И политика очень важна, она играет доминирующую роль, но нельзя только к ней сводить весь этот спор между Москвой и Киевом", - уточнил Марунич.

Напомним, 1 января 2020-го истекает срок контракта между Газпромом и Нафтогазом о транзите российского газа через Украину в Евросоюз.

По словам нового секретаря СНБО Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, государство потеряет 3 млрд долларов доходов.

"Это вопрос как экономический, потому что если этого не произойдет, то мы теряем около 3 млрд долларов доходов от транзита газа. Но решение также и геополитическое, потому что если Украина, как страна-транзитер, не осуществляет транзит газа, то мы просто становимся объектом, а не субъектом", - сказал Данилюк в эфире одного из телеканалов.