«Готовы выполнить закон и способствовать своевременному запуску реформы», - директор "Энергорынка" Гнатюк

По его мнению, два года на запуск новой модели рынка электроэнергии, которые были у Украины, - жесткие условия, они стимулировали к напряженной работе.

ГП «Энергорынок» готов выполнить все требования, необходимые для своевременного запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Об этом сообщил Ю.Гнатюк во время обсуждения.

«Сегодня я хотел бы сказать, что на нас (ГП «Энергорынок» - ред.) лежит ответственность за выполнение условий закона («О рынке электроэнергии» - ред.), и мы их выполним. Программные комплексы мы запустим. Технические нюансы – первые на очереди с нашими импортерами, с НЭК «Укрэнерго», я надеюсь, мы их решим к назначенной дате 1 июля», - отметил директор ГП «Энергорынок».

По его мнению, два года на запуск новой модели рынка электроэнергии, которые были у Украины, - жесткие условия, они стимулировали к напряженной работе. «Два года – это рекорд Гиннеса. Такого не было нигде. Мало того, мы уже прошли первый этап - это розничный рынок», - отметил Юрий Гнатюк. Он высказал надежду, что другие участники рынка также будут готовы к очередному этапу энергореформы, стартующему с 1 июля 2019 года, как предусмотрено законом «О рынке электроэнергии».

Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

Как ранее сообщалось, по мнению экс-министра энергетики, энергоэксперта Ивана Плачкова, субъекты энергорынка готовы к открытию розничного рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, и откладывать внедрение реформы нельзя.