Лукашенко подсчитал потери Беларуси от «грязной» нефти из России

Он добавил, что окончательную сумму убытков можно будет установить после оценки повреждений оборудования на Полоцком нефтеперерабатывающем заводе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил потери страны от поставки «грязной» нефти из России в сотни миллионов долларов.

Об этом сообщило 11 мая белорусское информационное агентство «Белта».

«Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли», – заявил Лукашенко 11 мая в Минске.

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Он добавил, что окончательную сумму убытков можно будет установить после оценки повреждений оборудования на Полоцком нефтеперерабатывающем заводе.

Лукашенко выразил убеждение, что Россия не будет оспаривать сумму, которую определят специалисты, и компенсирует убытки. Он сослался на слова президента России Владимира Путина, который ранее признал, что поставки некачественной нефти нанесли России ущерб, в том числе имиджевый.

О поставках некондиционной нефти из России белорусская компания «Белнефтехим» заявила 19 апреля. Были прекращены поставки нефти, ее транзит и поставки нефтепродуктов в Украину и страны Центральной Европы.

Министерство энергетики России признало, что нефть была загрязнена дихлорэтаном. Общий объем «грязной» нефти составляет до 5 млн тонн. Российская компания «Транснефть» заявила, что загрязнение стало результатом умышленных действий. Возбуждено уголовное дело, задержаны 4 человека, это руководители компаний, которые, как утверждается, сливали загрязненное топливо в трубопровод на одном из узлов в Самарской области.

В начале мая поставки нефти в Беларусь возобновилось, однако о возобновлении транзита пока не объявляли.