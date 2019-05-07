Две страны ЕС введут пошлину на российскую электроэнергию

Подобный тариф на импортированное из России электричество уже много лет использует Финляндия.

Эстония и Латвия планируют этой осенью ввести пошлины на российскую электроэнергию, чтобы решить проблему нечестной конкуренции.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Эстонскую телерадиокомпанию.

"Сейчас российское электричество, производимое из ископаемых источников, но не облагаемое квотами на выброс углекислого газа, попадает на эстонский рынок через Литву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость такой электроэнергии практически в два раза ниже, чем цена на электричество, производимое предприятием Eesti Energia из сланца. Причина разницы в ценах заключается в налогах, которые необходимо платить в Эстонии, отмечает телерадиокомпания.

"Что касается, например, таможенной защиты, то это в компетенции Европейского союза и Еврокомиссии, государства ЕС отдельно ее устанавливать не могут. Но мы договорились с латышами о введении тарифа за использование инфраструктуры, предположительно осенью", – пояснил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики Тимо Татар.

Подобный тариф на импортированное из России электричество уже много лет использует Финляндия. Введение тарифа запланировано на осень, так как в это время в Беларуси будет готова атомная электростанция.

Литва в свою очередь приняла закон, который прекращает торговлю электроэнергией между Беларусью и Литвой после завершения строительства атомной электростанции. Балтийские страны пока что не могут обойтись без российской электросети, поэтому электричество из России теперь будет поступать через Латвию.