В ближайшие дни ожидается возобновление транзита качественной нефти из РФ – "Укртранснафта"

Ориентировочная дата поступления качественной нефти на пункты сдачи в Евросоюз - 18 мая.

Операторы нефтепровода «Дружба» согласовали порядок возобновления транзита нефти из России.

Как сообщает пресс-служба акционерного общества «Укртранснафта», сегодня в Будапеште прошла расширенная встреча операторов нефтепровода «Дружба» и европейских получателей нефти с участием делегации «Укртранснафта».

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«Стороны обсудили технические моменты возобновления транзита и приняли совместные обязательства по освобождению одной нити нефтепровода «Дружба» из РФ через территорию Республики Беларусь и Украины с вытеснением некондиционной нефти из этих участков в резервуарные парки ОАО «Гомельтранснефть Дружба», АО «Укртранснафта», «MOL» и «Транспетрол» общей численностью около 400 тысяч тонн», - сказано в сообщении.

В ближайшие дни ожидается поступление качественной нефти из РФ на территорию Республики Беларусь и далее в Украину.

Ориентировочная дата поступления качественной нефти на пункты сдачи на территории ЕС - 18 мая 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля «Гомельтранснефть Дружба» сообщила «Укртранснафте» о поступлении с технологического участка магистрального нефтепровода «Транснефть - Дружба» (РФ) нефти с ухудшенными показателями качества.

22 апреля «Укртранснафта» усилила контроль качества нефти, а 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь - Броды».

Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, «Укртранснафта» имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям.

26 апреля в пресс-службе «Укртранснафты» заявили, что во время переговоров операторов нефтетранспортной системы «Дружба» представители России обязались возобновить транзит качественной нефти с 3 мая.