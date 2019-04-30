Медведев: Предложения РФ по цене на газ остаются в силе для Украины и при новом президенте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Газпрома" Алексей Миллер 22 марта на встрече в Москве с экс-кандидатом в президенты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком сообщили, что в случае восстановления прямых поставок в Украину российского газа цена для украинского потребителя снизится на четверть.

Все предложения, которые Россия делала по цене на газ на встрече с экс-кандидатом в президенты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, применимы и к новым властям Украины.

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил журналистам после евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.

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"Мы ничего не меняем в своей позиции. Дело не в том, кто победил, - это выбор украинского народа. А дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать", - сказал он.

"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием и нашими коллегами из Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание, что называется", - добавил Медведев.

22 марта Бойко и Медведчук встретились в Москве с Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Стороны обсудили, в частности, вопросы сотрудничества России и Украины в газовой сфере, было отмечено, что в случае восстановления прямых поставок в Украину российского газа цена для украинского потребителя снизится на четверть.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Украина останется без газа, если не продлит транзитный контракт с РФ.

При этом Путин утверждает, что Украина получает газ «в два раза дороже», чем могла бы получать.