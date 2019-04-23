Группа Wexler выходит на рынок битума и мазута

Для реализации битумов и мазута в группе создали компанию «Санрайс логистикс».

Группа Wexler бизнесмена Петра Бэлза выходит на рынок темных нефтепродуктов. Для реализации битумов и мазута в группе создали компанию «Санрайс логистикс». Группа уже начала продажу дорожного битума в Украине, и работает над поставками мазута.

Об этом в интервью изданию Enkorr рассказал топ менеджер группы, курирующий реализацию темных нефтепродуктов Олег Яскивец.

"Санрайс Логистикс", входящая в состав WG, начала реализацию дорожного битума, произведенного в Белоруссии. Как рассказал Олег Яскивец, компания будет реализовывать 10-12 тысяч тонн битумов ежемесячно, но стратегическая цель группы не менее 20% рынка.

По словам Яскивца, в компании намерены конкурировать с другими участниками рынка прежде всего за счет эффективной логистики, которая хорошо развита у материнской структуры.

В группе также рассматривают возможность поставок из других стран, в частности из Польши. «Мы провели исследование, которое показало, что в Украине уже сформировался спрос на качественный битум. Он не большой, но он есть. Думаю, это тоже наши клиенты. Здесь мы говорим прежде всего о продукте европейских производителей, а это главным образом Польша» - говорит Яскивец.

Также в компании заявили о начале импорта мазута, поставки которого компания планирует наращивать с началом следующего отопительного сезона. «Мы уже работаем в этом направлении. Есть внутренние контракты на стадии подписания договора по импорту. Как только увеличится спрос - мы готовы будем сразу его обеспечить» - сказал Яскивец.

При этом, в группе сохраняют планы по развитию собственной переработкой нефти. «Переработка нефти - один из приоритетов группы. Но для того чтобы запускать такие крупные проекты в Украине, нужно дождаться более благоприятных условий для длинных проектов требуется прежде всего твердая макростабилизация экономики. Но мы однозначно готовы и будем инвестировать в инфраструктуру и собственное производство» - сказал Яскивец.