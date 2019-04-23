Беларусь хочет увеличить поставки в Украину битума вместо нефти

В то же время в Беларуси не прогнозируют увеличения поставок в Украину светлых нефтепродуктов.

Беларусь может нарастить поставки отдельных видов темных нефтепродуктов в Украину.

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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление замгендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергея Гриба.

Как сообщалось ранее, Россия заявила о введении запрета на экспорт в Украину российских нефти и нефтепродуктов.

В "Белнефтехиме" отметили, что возможность увеличения поставок белорусских нефтепродуктов в Украину будет зависеть от маржинальности, приоритетом является обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка.

"Что касается поставки Россией других продуктов, таких как, например, битумы, то мы ожидаем рост поставок со стороны Беларуси", - отметил Сергей Гриб.

В то же время БНК не прогнозируют увеличения поставок в Украину светлых нефтепродуктов.

"Если правильно читать постановление правительства РФ, то там есть несколько нюансов. Если мы говорим про бензины, дизельное топливо, то в нем указано, что поставка на территорию Украины может осуществляться по разрешению уполномоченных органов России. Насколько известно, в текущий момент эта поставка осуществляется", - сказал замглавы БНК.

Как сообщал УНИАН, ранее Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Причиной стало резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.