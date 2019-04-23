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Беларусь ищет замену российской нефти

13:10, 23 апреля 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замгендиректора Белорусcкой нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

"Мы рассчитываем в этом году начать поставки", - отметил представитель БНК.

Как сообщал УНИАН, ранее Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Причиной стало резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.

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Теги: #Беларусь#импорт нефти