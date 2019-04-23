Беларусь ищет замену российской нефти

Беларусь надеется до конца года найти замену некачественной российской нефти, повредившей дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.

Беларусь рассчитывает до конца нынешнего года начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замгендиректора Белорусcкой нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

"Мы рассчитываем в этом году начать поставки", - отметил представитель БНК.

Как сообщал УНИАН, ранее Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Причиной стало резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.