Компания Ахметова обвинила "Межигорье" в краже электроэнергии и пожаловалась в полицию

ДТЭК заявляет, что парк «Межигорье» задолжал 13,6 млн грн за электроэнергию.

Национальный парк урочище «Межигорье» задолжал 13,6 млн грн за электроэнергию, заявили сегодня в ДТЭК «Киевские электросети».

Читайте такжеДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию дороже, чем Венгрии

Как сообщает пресс-служба компании, 15 апреля 2019 года «Киевские электросети» обратились в Вышгородское РОВД Киевской области в связи с бездоговорным потреблением электроэнергии «Межигорьем», находящимся в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«В течение 11 месяцев, которые АРМА является управляющим объекта, - агентство так и не заключило договор о поставках и распределении электроэнергии ни с одной из энергоснабжающих компаний, не имеет договора о распределении электрической энергии. Соответственно электроэнергия потребляется без договора, что является нарушением закона «О рынке электрической энергии», - отмечают в энергокомпании.

Согласно сообщению, ДТЭК «Киевские электросети» неоднократно обращалась к АРМА с предложением заключить договор на распределение электрической энергии, в частности последний раз - 18 января, однако ответа получено не было.

«Поэтому компанией было принято решение ограничить подачу электроэнергии на объект по процедуре предусмотренной законодательством. Для этого в марте компанией было направлено в АРМА официальное обращение относительно доступа на подстанцию «ПС-110 Прибрежная» для проведения отключения объекта. Однако работники ДТЭК «Киевские электросети» дважды были не допущены на подстанцию третьими лицами в камуфляже, которые представлялись представителями ОО НПУ «Межигорье». Имеют ли эти лица связь с АРМА - компании неизвестно », - отмечают в компании.

При попытке отключения ДТЭК «Киевские электросети» составила официальные акты о недопуске и самовольном подключении к электросетям от 25 марта и 8 апреля и направила их в АРМА. Отмечается, что недопуск оператора системы распределения к объекту для отключения, является грубым нарушением законодательства.

В ДТЭК напомнили, что договор между АО «Киевэнерго» и ООО «Танталит» (которое представляет Национальный парк урочище «Межигорье») истек 1 января 2016 года.

Как известно, с 1 января 2019 году в Украине вступила в действие реформа рынка электроэнергии. Предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт), должны были 11 декабря 2018 года выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях.