Кабмин на базе "Энергорынка" создал 2 госпредприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии

Соответствующее постановление одобрено на заседании Кабинета министров в среду.

Кабинет министров на базе одноименных филиалов госпредприятия (ГП) "Энергорынок" создал госпредприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель", которые обеспечат работу новой модели оптового рынка э/э. Соответствующее постановление одобрено на заседании Кабинета министров в среду.

Предполагается, что ГП "Оператор рынка" впоследствии будет преобразовано в акционерное общество, 100% акций которого закрепляется в госсобственности без возможности приватизации или отчуждения иным способом. Документ предписывает Министерству энергетики и угольной промышленности разработать и подать правительству проекты уставов предприятий.

Оператор рынка будет отвечать за сегменты рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, для обеспечения этой функции "Энергорынок" в конце 2018 года приобрел соответствующее программное обеспечение у словацкой Sfera и начал его тестирование. Гарантированный покупатель будет выкупать э/э объектов возобновляемых источников энергии по гарантированным государством ценам и обеспечивать ее реализацию.

Напомним, согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии" новая модель оптового рынка электроэнергии запуститься 1 июля 2019 года. Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированных в договоре об Ассоциации с ЕС.